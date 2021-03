Une vaccination pour montrer l'exemple. Le Premier ministre, Jean Castex, a été vacciné contre le Covid-19 au milieu de l'après-midi, vendredi 19 mars à l’hôpital militaire Bégin de Saint-Mandé (Val-de-Marne) avec une dose d'AstraZeneca. Jeudi, l'Agence européenne du médicament a jugé le vaccin "sûr et efficace", ouvrant la voix à une relance en France, où il était suspendu depuis lundi. Quelques heures avant la vaccination du chef du gouvernement, la Haute Autorité de santé a rendu son avis concernant ce sérum suédo-britannique.



Elle a estimé que le vaccin devait désormais être administré uniquement aux personnes âgées de 55 ans ou plus. Cette restriction a été décidée car les graves – et rares – troubles de la coagulation qui avaient motivé la suspension de ce vaccin dans plusieurs pays européens ont uniquement été observés chez des personnes de moins de 55 ans, a précisé la HAS. Il y a eu trois cas en France, a-t-elle ajouté.