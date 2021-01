Covid-19 : le ministre de la Santé annonce que "les Français qui souhaitent se faire vacciner vont pouvoir s'inscrire et prendre rendez-vous"

Cette inscription sera possible "par internet, par téléphone sans doute, et pourquoi pas par l'application TousAntiCovid", a précisé Olivier Véran.

"Nous allons désormais amplifier, accélérer et simplifier notre stratégie vaccinale" contre le Covid-19, a promis Olivier Véran mardi 5 janvier. L'exécutif prévoit notamment de permettre aux Français volontaires pour se faire vacciner de se signaler. "Nous allons ouvrir dans les prochains jours une inscription possible pour les Français qui le souhaitent par internet, par téléphone sans doute, et pourquoi pas par l'application TousAntiCovid, pour que les Français qui souhaitent se faire vacciner puissent le faire savoir, s'inscrire et puissent prendre des rendez-vous", a annoncé le ministre de la Santé sur RTL.

Il a précisé qu'il donnerait des détails sur cette inscription lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre Jean Castex, jeudi 7 janvier. "Nous n'aurons pas toutes les doses dont nous aurons besoin du jour au lendemain" mais ce processus d'inscription "est important pour la visibilité", a insisté Olivier Véran. Le ministre de la Santé a également annoncé l'élargissement immédiat de la campagne de vaccination aux pompiers et aux aides à domicile de 50 ans et plus, ainsi que l'autorisation des injections pour les plus de 75 ans non résidents d'Ehpad "avant la fin janvier".