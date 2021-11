Covid-19 : le maire de Fontainebleau, Frédéric Valletoux, alerte sur la tension hospitalière

L’épidémie de Covid-19 touche de plus en plus de personnes en France. Sur le plateau du 23 heures de Franceinfo jeudi 18 novembre, Frédéric Valletoux, maire "Agir" de Fontainebleau (Seine-et-Marne) et président de la fédération hospitalière de France, évoque les conditions difficiles des hôpitaux. "L’épuisement est là, on le voit, la fatigue est là. Il y a un niveau d’absentéisme qui est plus important qu’il y a deux ans. Il y a des manques de personnel qui sont criants", déclare-t-il en évoquant notamment "une tension plus forte à l’hôpital".

"Il faut pousser plus loin la vaccination"

Pour réussir à faire face à la montée des cas de Covid-19, Frédéric Valletoux estime qu’il "faut pousser plus loin la vaccination". "Il y a près de 1 500 patients aujourd’hui dans les services de réanimation qui ont des formes graves de Covid. Ces patients-là sont très souvent, à 90%, des patients qui n’étaient pas vaccinés", souligne-t-il sur le plateau du 23 heures.