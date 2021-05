Covid-19 : le gouvernement veut allouer plus de doses de vaccins aux zones touristiques pendant l'été

Le gouvernement réfléchit à allouer plus de doses de vaccins contre le Covid-19 aux zones touristiques cet été, afin de poursuivre la campagne vaccinale malgré les départs en vacances, selon les information de franceinfo.

"Tous les adultes qui le souhaitent pourront être vaccinés contre le Covid d’ici la fin de l’été", a promis Emmanuel Macron depuis le 19 janvier dernier. Cet objectif suppose une très grosse organisation pour le ministère de la Santé. À deux mois des vacances d'été, le ministère envisage donc plusieurs scénarios.

Éviter un aller-retour aux Français en vacances

Dans le cas où une personne a reçu sa première dose de vaccin avant de partir en vacances, le gouvernement souhaite éviter aux Français un aller-retour vers le lieu où a eu lieu la première injection, en dotant certains départements de davantage de doses. En cas de première injection, là aussi, le gouvernement envisage d'allouer plus de doses aux zones les plus touristiques, à la mer et à la montagne.

Cependant, le ministère admet que la principale difficulté est de pouvoir ouvrir suffisamment de centres de vaccination ainsi que de trouver du personnel soignant et administratif dans ces zones touristiques.