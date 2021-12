Covid-19 : l’appel à la responsabilité du gouvernement

Le Premier ministre, Jean Castex, et le ministre de la Santé, Olivier Véran, se sont exprimés concernant les nouvelles décisions du gouvernement pour essayer de ralentir l’avancée de l’épidémie de Covid-19 en France. C’était un "appel à la responsabilité puisqu’à part la fermeture des discothèques pour quatre semaines, il n’y a aucune mesure de contrainte. Le gouvernement fait finalement le pari de la confiance renouvelée avec les Français", explique le journaliste de France Télévisions, Guillaume Daret, sur le plateau du 23 heures de Franceinfo.

"Pas question donc de faire peur, on reste dans l’incitation"

"D’après toutes les études, une baisse seulement de 10% des contaminations permettrait une nette amélioration et c’est pour ça que le gouvernement a envie d’y croire. Pas question donc de faire peur, on reste dans l’incitation, dans l’encouragement à la vaccination et au respect des gestes barrières", ajoute le journaliste. En revanche, si cet appel à la responsabilité n’est pas suivi par les Français, le gouvernement pourrait prendre "des mesures beaucoup plus strictes. On ne parle pas de confinement, on ne parle pas de couvre-feu mais on parle de possibles jauges. On parle même en coulisses de possibles fermetures peut-être de magasins un peu plus tôt que prévu", précise Guillaume Daret.