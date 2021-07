Covid-19 : la vaccination peut-elle devenir obligatoire ?

Le gouvernement accentue la pression pour pousser les Français à se faire vacciner contre le Covid-19, afin d'éviter que l'épidémie ne reparte en septembre. Alors, il étudie la possibilité de rendre obligatoire la vaccination pour les soignants, et plus largement.

Six mois après la première vaccination contre le Covid-19 en France, les personnes les plus âgées ont reçu, dans la grande majorité, au moins une dose de vaccin. Mais les moins de 60 ans sont de moins bons élèves de la vaccination. D'où cette idée, venue du Sénat, qui va faire débat : obliger les adultes de moins de 60 ans à se faire vacciner. Il va ainsi saisir le Haut conseil de santé publique. "L'obligation vaccinale est un outil parmi d'autres, avance Bernard Jomier, sénateur de Paris et président de la mission commune d'information Covid. S'il permet de gagner quelques points de vaccination, ces quelques points peuvent faire la différence pour atteindre l'immunité collective."

Le rôle important des 18-59 ans dans la dynamique de l'épidémie

Aujourd'hui, 81% des plus de 60 ans ont reçu au moins une dose. Chez les 18-59 ans, ce taux tombe à 53%, alors qu'ils sont deux fois plus nombreux. Autre argument : les dernières modélisations de l'Institut Pasteur montrent leur rôle important dans la dynamique de l'épidémie. "Les 18-60 ans ont moins de risque d'être hospitalisé s'ils sont infectés, en revanche, ils ont plus de contacts, et donc plus d'opportunités pour être infecté, et aussi de transmettre le virus", explique Simon Cauchemez, chercheur au sein de l'unité de modélisation mathématique des maladies infectieuses à l'Institut Pasteur. Malgré tout, pour les spécialistes, il reste essentiel d'améliorer encore la vaccination des plus de 60 ans pour éviter une vague d'hospitalisations.





Parmi Nos sources



Mission commune d’information destinée à évaluer les effets des mesures prises ou envisagées en matière de confinement ou de restrictions d'activités





Tableau de bord de la vaccination, ministère des Solidarités et de la Santé



Modélisation de l'Institut Pasteur



https://hal-pasteur.archives-ouvertes.fr/pasteur-03272638



Liste non exhaustive