Covid-19 : la vaccination ouverte aux plus de 55 ans

La vaccination contre le Covid-19 s’accélère en France lundi 12 avril. Ce sont désormais les plus de 55 ans qui peuvent avoir accès aux vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson.

La campagne de vaccination contre le Covid-19 en France passe une nouvelle vitesse. À partir du lundi 12 avril, les personnes de plus de 55 ans vont pouvoir se faire vacciner. Ils ont désormais accès à deux vaccins : celui élaboré par le laboratoire AstraZeneca et celui de Johnson & Johnson. Il est possible de se tourner vers les pharmacies, son médecin traitant ou même certains centres de vaccination qui seront autorisés à le faire, même s’ils continueront de s’occuper essentiellement des plus de 70 ans.

Une méfiance envers le vaccin AstraZeneca

Si de plus en plus de personnes peuvent désormais se faire vacciner contre le Covid-19, il n’est pas encore assuré qu’ils feront confiance à certains vaccins. Celui produit par AstraZeneca inquiète une partie de la population comme à Lille (Nord), où des rendez-vous sont parfois annulés. "Il y a une défiance qui est instaurée à ce niveau-là et je pense qu’il sera difficile de combattre", confie Quentin Leroux de la pharmacie de la déesse à Lille.