Covid-19 : la vaccination ouverte à tous les plus de 18 ans

À partir de lundi 31 mai, tous les plus de 18 ans sont éligibles à la vaccination contre le Covid-19. Un fort afflux de personnes est attendu au vaccinodrome de Montigny-le-Bretonneux (Yvelines).

Longue file d’attente en perspective dans les heures qui viennent à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), lundi 31 mai. Les installations pour les files d’attente font plusieurs centaines de mètres. Le centre de vaccination du vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines n’ouvre qu’à neuf heures, mais ne devrait pas tarder à se remplir. On y vaccine 3 000 personnes par jour en moyenne. Et encore, avec la vaccination sans condition, l’accueil des personnes va se simplifier et le rythme va s’intensifier.

Éviter un nouveau rebond

Tous les plus de 18 ans peuvent désormais se faire vacciner. Les réservations ont commencé jeudi. En France, au total, 500 000 rendez-vous sont disponibles chaque jour. Une nouvelle accélération de livraisons de doses est prévue en juin. Cette ouverture de la vaccination à tous les plus de 18 ans est une étape essentielle pour éviter un nouveau rebond de l’épidémie. En France, 28 millions de personnes éligibles à la vaccination ne sont pas encore vaccinées, explique la journaliste de France Télévisions Guillemette Halard lundi matin.