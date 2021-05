C'est ma santé. Covid-19 : comment le vaccin Moderna va doper la campagne de vaccination

La campagne de vaccination anti-covid va s'accélérer avec l'arrivée du vaccin Moderna en pharmacies et chez les médecins génralistes. (JOSEPH PREZIOSO / AFP)

Nouvelle étape dans la campagne de vaccination contre le Covid-19 : le vaccin Moderna arrive chez les médecins généralistes et dans les pharmacies. Le docteur Jean-Paul Hamon, médecin généraliste à Clamart et président d'honneur de la fédération des médecins de France, estime que cela va faciliter la vie des professionnels.

franceinfo : Que va changer l'arrivée de Moderna dans votre pratique ?

Jean-Paul Hamon : Ça va nous permettre de vacciner déjà en deuxième dose les personnes de moins de 55 ans qu'on a vaccinées avec AstraZeneca. Et j'ai déjà eu une séance de vaccination réservée justement pour ces personnes qui ont reçu de l'AstraZeneca en première dose et qui maintenant, n'ont plus le droit d'en recevoir une deuxième. Donc, pour nous, ça va nous simplifier la vie, plutôt que d'aller chercher des places dans les centres de vaccination, c'est plutôt une bonne chose de l'avoir.

Est-ce que cette arrivée du vaccin Moderna va permettre de booster la campagne de vaccination ?

Je ne pense pas parce que les centres de vaccination maintenant sont bien rodés. Ça tourne vraiment à grande vitesse. Ça va certainement simplifier la vie des personnes qui n'ont pas obtenu de places dans les centres de vaccination et qui voudront se faire vacciner par leur médecin généraliste ou leur pharmacien.

Vos patients vous disent qu'ils préfèrent les vaccins à ARN messager...

On a du mal à dire aux gens que vraiment AstraZeneca n'a pas plus d'inconvénients que les autres. Il est efficace sur le variant anglais, moins efficace sur le variant sud-africain, mais ce variant sud-africain est présent en France à hauteur de 6%. Donc, c'est un vaccin qui est bien toléré, qui n'a pas plus d'effets secondaires que les autres et qui, on l'a vu avec les études anglaises, a été efficace sur le variant indien, dès qu'on a été vacciné, dès qu'on a eu les deux doses.

il faut vraiment qu'on se donne du mal pour convaincre les gens, encore que quand ce sont nos patients, ils ont plutôt confiance dans ce qu'on dit. Et donc, pour le moment, ça se passe plutôt bien en cabinet.