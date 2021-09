Covid-19 : la vaccination des plus de 80 ans directement à domicile

En France, 86% des plus de 80 ans ont reçu leurs deux doses du vaccin contre le Covid-19 au 6 septembre 2021. Pour atteindre ces personnes âgées, il faut parfois aller taper à leur porte, ce que font des réseaux de médecins.

Pour permettre aux personnes âgées, les plus vulnérables face au Covid-19, de se faire vacciner, des médecins se rendent directement chez elles. C'est le cas du docteur Flora Gaudin, médecin généraliste à Paris. "C'est plus simple, plutôt que de mobiliser une ambulance, un accompagnant, aller au centre, attendre au centre", souligne-t-elle. Ce jour-là, elle a une dizaine de rendez-vous pour aller vers les personnes âgées non vaccinées dans le 18e arrondissement.

Encore 20 000 personnes de 75 ans et plus à vacciner

Ce sont souvent les associations d'aides à domicile qui les signalent. "Ce sont des patients qui sont souvent isolés et qui n'ont pas forcément de médecin traitant, qui ne sortent pratiquement pas de chez eux", observe la soignate. Parmi ces habitants, une dame retraitée de 81 ans n'a pas souhaité se déplacer au centre de vaccination pour recevoir sa deuxième dose. C'est le docteur Gaudin qui est venue lui administrer chez elle. À Paris, presque 20 000 personnes de 75 ans et plus n'ont pas encore été vaccinées.