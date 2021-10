Covid-19 : la vaccination à domicile pour convaincre les seniors

Le matin du mardi 26 octobre, c'est jour de vaccination contre le Covid-19 pour Françoise Mouzon, dans son propre salon. Pas de vaccinodrome, l'infirmière vient directement chez elle. "J'ai pas à me déplacer du tout, pas à attendre, elle vient quand elle veut, on est là", explique la future vaccinée. Elle a 85 ans, elle souffre de problèmes de santé et s'essouffle au bout de quelques mètres. Dans l'Yonne, les plus de 80 ans sont moins bien vaccinés que leurs cadets septuagénaires. Pour les convaincre, des tournées de vaccination sont mises en place.

Une aide indispensable aux seniors peu mobiles

Dans l'équipe, se trouvent une infirmière et un pompier. Le même matin, ils ont rendez-vous chez cinq patients. Certains d'entre eux n'ont toujours pas reçu leur première injection, comme Michèle Chrétien, 86 ans. Elle n'habite pas loin des centres de vaccination, mais a des difficultés à se déplacer. Cette initiative est une aide indispensable pour sa fille, émue de la voir enfin se faire vacciner. Les rendez-vous sont pris par téléphone via un numéro existant. Un moyen de toucher un public qui ne se serait pas fait vacciner autrement.