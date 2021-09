Covid-19 : la situation se tend en Guyane, de plus en plus d'enfants impactés

En Guyane, la situation sanitaire est toujours compliquée vendredi 24 septembre. Les enfants sont de plus en plus victimes de formes graves du coronavirus.

La Guyane est toujours frappée de plein fouet vendredi 24 septembre par l'épidémie de Covid-19. Les hôpitaux sont débordés et n'arrivent plus à faire face à l'afflux de patients. Des patients qui sont, pour la plupart, non vaccinés. Seuls 30% des plus 12 ans ont reçu les deux doses. C'est le taux de vaccination le plus faible de France. Désormais, les enfants aussi développent des formes graves. Face au nombre croissant de jeunes patients, un secteur leur est réservé au centre hospitalier de Cayenne.

Les personnels soignants exsangues

L'offensive du variant delta est brutale en Guyane. Mobilisés depuis des mois, les personnels soignants sont exsangues. Avec un taux d'incidence proche de 500 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants, la pression est forte dans les trois hôpitaux du département. Du personnel est réquisitionné, mais cela ne suffit pas.