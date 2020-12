Covid-19 : la Russie lance sa campagne de vaccination, inquiétude des scientifiques

Comme bon nombre de pays du monde, la Russie a très vite cherché à développer un vaccin contre le Covid-19. Celui-ci, nommé Spoutnik V, est désormais disponible et la campagne de vaccination a débuté, notamment à Moscou. Les soignants, enseignants et employés municipaux sont prioritaires. Ils vont subir deux injections à trois semaines d’intervalle. Mais la vaccination, en plus d'être gratuite, se fait sur la base du volontariat.

La population est divisée

Les autorités ont rapidement donné leur feu vert, ce qui a pu inquiéter certains scientifiques, notamment parce que la campagne de vaccination a débuté avant la fin des essais cliniques. Les avis divergent dans la population. Une institutrice en primaire témoigne : "Je suis en contact avec un grand nombre de personnes, je voudrais protéger ma famille et moi." Un habitant de la capitale russe n'est pas d'accord. "Si c’était pour tout le monde et pas juste une expérience, je ne me poserais pas la question. Mais pour l’instant, non." En Russie, il n’y a pas eu de deuxième confinement, et le pays déplore officiellement plus de 47 000 décès.