Covid-19 : la campagne de vaccination s’accélère à Saint-Quentin-en-Yvelines

À Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), le vaccinodrome installé accueille de plus en plus de personnes. Près de 2 600 injections sont proposées chaque jour.

La campagne de vaccination contre le Covid-19 en France continue de concerner de plus en plus de personnes. Vendredi 21 mai, la commune de Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines) voit affluer de nombreuses personnes au vaccinodrome. Beaucoup sont finalement parvenus à décrocher un rendez-vous sur la plateforme Doctolib, même si cela a pris un certain temps pour plusieurs d’entre eux.

2 600 injections proposées chaque jour

Chaque jour dans ce vaccinodrome, ce sont 2 600 injections du vaccin contre le Covid-19 qui sont proposées. Une nocturne est organisée tous les vendredis soirs, permettant de réaliser 1 000 injections supplémentaires. La campagne de vaccination va prochainement concerner de nouvelles professions. "Cela a commencé par les sportifs, après c’était les assesseurs pour les bureaux de vote. Ce soir, c’est les commerçants parce que ce sont des gens qui sont vraiment touchés, ils doivent être prioritaires aussi", précise Jean-Michel Fourgous, président de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.