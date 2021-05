Covid-19 : le deuxième "vacci-drive" de France ouvre en Seine-Saint-Denis

L'idée de ce centre de vaccination est de venir en voiture et de pouvoir se faire vacciner contre le Covid-19 sans avoir besoin de sortir de son véhicule, sans prise de rendez-vous et sans restriction d'âge.

Un deuxième "vacci-drive" ouvre en France vendredi 21 mai, sur le parking du parc des expositions de Villepinte, en Seine-Saint-Denis, après le parking d'une clinique près de Montpellier, dans l'Hérault, il y a quelques semaines. Le principe est de pouvoir se faire vacciner contre le Covid-19 sans sortir de sa voiture, le vacci-drive accepte les automobilistes sans rendez-vous.

Ce "vacci-drive" fonctionne exactement comme un centre de vaccination classique, sauf que vous restez dans votre voiture durant tout le processus, explique Aurélie Combas-Richard, la directrice de la caisse d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis : "Il va y avoir trois étapes successives, une première d'éligibilité et de remplissage du petit dossier de vaccination, une deuxième étape avec le questionnaire médical et l'injection de vaccin et une troisième étape de surveillance post-vaccinale sur un parking dédié, avec un professionnel de santé qui surveille le patient."

"On est ouvert aussi tous les week-ends, donc ça permet aussi aux personnes qui vont faire leurs courses par exemple le samedi de venir se faire vacciner." Aurélie Combas-Richard, directrice de la caisse d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis à franceinfo

Si vous avez un problème, si vous faites un malaise pendant ce quart d'heure d'observation, vous klaxonnez pour prévenir. C'est sans rendez-vous, sans restriction d'âge aussi, 800 injections du vaccin Pfizer par jour. Ce vacci-drive vise en priorité les gens qui travaillent dans le secteur : "Ce vacci-drive permet notamment aux actifs, qui vont travailler en voiture, de pouvoir bénéficier d'une injection de vaccin", précise Aurélie Combas-Richard. Le vacci-drive est ouvert du mardi au dimanche de 10 heures à 19 heures et sera exceptionnellement ouvert ce lundi de Pentecôte.