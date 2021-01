Covid-19 : l'Union européenne va acheter 300 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer-BioNTech

L'Union européenne a doublé sa commande de vaccins Pfizer-BioNTech contre le Covid-19. "Nous avons en ce moment accès à 300 millions de doses du [produit]. La bonne nouvelle est que nous avons trouvé un accord avec BioNTech/Pfizer pour étendre ce contrat", a annoncé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, vendredi 8 janvier. Bruxelles prévoit une commande ferme de 200 millions de doses supplémentaires du vaccin mis au point par l'alliance des laboratoires américain et allemand, avec une option pour 100 millions de plus, précise un communiqué de la Commission. Cela permettrait à l'UE d'acquérir jusqu'à 600 millions de doses de ce vaccin autorisé depuis le 21 décembre.

L'UE a signé des contrats avec six fabricants de vaccins au total : Pfizer-BioNTech, le Suédo-britannique AstraZeneca, l'Américain Johnson&Johnson, le duo franco-britannique Sanofi-GSK, l'Allemand CureVac et l'Américain Moderna. Elle est encore en pourparlers avec l'Américain Novavax. Seuls deux vaccins, ceux de Pfizer-BioNTech et de Moderna, sont actuellement autorisés par l'UE. "Avec ces deux vaccins autorisés, nous nous sommes déjà assurés d'une quantité de doses qui nous permet de vacciner 380 millions d'Européens, c'est plus de 80% de la population, et d'autres vaccins vont suivre dans les semaines et mois à venir", a affirmé Ursula von der Leyen lors d'une conférence de presse.

De son côté, la ministre déléguée à l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, a assuré vendredi sur Europe 1 qu'environ 2,6 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 seraient livrées en France d'ici fin janvier. Elle a reconnu que le calendrier annoncé en décembre par le ministre de la Santé avait été "légèrement modifié", avec un report de la livraison des doses prévues pour la fin décembre au 3 ou 4 janvier. Olivier Véran avait promis qu'un million de doses seraient livrées avant la fin de l'année 2020.