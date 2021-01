INFOGRAPHIE. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sanofi… Combien de doses de vaccins la France a-t-elle commandées, et à quelle échéance ?

Quelque 225 millions. C'est le nombre de doses de vaccins contre le Covid-19 que la France a commandées (via l'Union européenne) auprès de six laboratoires. Le détail des commandes a été dévoilé par le gouvernement, jeudi 7 janvier, lors d'une conférence de presse. Sur ce total, 77 millions de doses devraient arriver d'ici au mois de juin, sous réserve de l'approbation de ces vaccins par les autorités sanitaires. Vous pouvez visualiser sur cette infographie le nombre de doses (en millions) commandées vaccin par vaccin, et à quelle échéance.

Jusqu'à présent, la France dispose d'environ un million de doses du vaccin Pfizer/BioNTech, le premier à avoir bénéficié d'une autorisation, et devrait en recevoir 500 000 nouvelles par semaine, puis un million par semaine à partir de mars. D'ici au mois de juin, ce sont donc 26 millions de doses de ce vaccin qui seront reçues, et jusqu'à 49 millions de doses au total.

Le vaccin Moderna, dont les premières doses arriveront le 11 janvier, sera le prochain à être injecté dans les bras des Français. Mais seules 7 millions de doses devraient être reçues au cours des six prochains mois. Le vaccin AstraZeneca, qui devrait être le troisième à recevoir une autorisation de mise sur le marché, permettra à la France de tabler sur 28 millions de doses supplémentaires d'ici au mois de juin.

L'arrivée des autres vaccins devrait être plus tardive : possiblement au printemps pour ceux de CureVac et Janssen/Johnson&Johnson, et seulement à la fin de l'année pour celui de Sanofi-GSK. Les quantités de doses commandées pourraient donc être réajustées.