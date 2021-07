Covid-19 : l'obligation vaccinale pour les soignants "pointe une population comme vecteur principal de l’épidémie", dénonce Eric Coquerel

Le député La France insoumise de Seine-Saint-Denis, Eric Coquerel, s’oppose à la vaccination obligatoire contre le Covid-19 des personnels soignants annoncée par Emmanuel Macron lundi 12 juillet. Invité de franceinfo, il estime que cette obligation "pointe une population comme vecteur principal d’une épidémie, alors que c’est une population qui a beaucoup donné au nom de l’intérêt général".

Selon Eric Coquerel, également membre de la commission des finances, rien ne prouve que les soignants ont plus de risque de contaminer le public que d’autres professions et dénonce ainsi la possibilité, à partir du 15 septembre, de sanctionner les récalcitrants. "On nous parle de sanction, mais on va vraiment licencier des soignants alors qu’il en manque partout dans le pays ? Il faut être raisonnable !", s’agace-t-il.

"Il faut convaincre les Français"

Selon le député, cette mesure, ajoutée à l’extension du pass sanitaire et au fait que les tests PCR ne seront plus remboursés à l’automne, sauf prescription médicale, traduit une position claire du président de la République. "Le chef de l’Etat n’a pas caché le fait qu’on va progressivement vers une obligation du vaccin, explique Eric Coquerel. Autant je suis pour le vaccin, autant je pense qu’il faut convaincre les Français."

"Comme l’Organisation mondiale de la santé, je suis très dubitatif sur des politiques d’obligation qui inévitablement entraînent des politiques de contrôle et de discrimination." Eric Coquerel à franceinfo

Eric Coquerel craint qu’à l’avenir, les personnes non vaccinées soient "privées de la plupart des liens sociaux". Il n’a néanmoins pas précisé si La France insoumise allait voter contre le projet de loi à l’Assemblée nationale, mais imagine "mal un vote positif".