DIRECT. Covid-19 : les Etats-Unis s'inquiètent de l'impact des variants sur la relance économique

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: L'initiative publique Covax, qui vise à assurer un accès équitable à la vaccination contre le Covid-19 dans 200 pays, va recevoir immédiatement 110 millions de doses des vaccins des sociétés chinoises Sinovac et Sinopharm, apprend-on à l'instant.

: A midi, voici un point sur l'actualité :



C'est ce soir à 20 heures qu'Emmanuel Macron pourrait annoncer de nouvelles mesures pour enrayer la résurgence de la pandémie, portée par le variant Delta. Parmi les pistes évoquées, la vaccination obligatoire des soignants et une extension du pass sanitaire.





Pour le défilé du 14-Juillet, les spectateurs devront être munis du pass sanitaire sur les Champs-Elysées. Le port du masque sera également obligatoire dans le périmètre.





Quatre candidats sont officiellement en lice pour la primaire écologiste : Delphine Batho, Sandrine Rousseau, Eric Piolle et Yannick Jadot.



• L'Italie sur le toit de l'Europe ! La Nazionale s'est imposée en finale de l'Euro à l'issue d'un match haletant contre l'Angleterre qui s'est conclu aux tirs au but (1-1, 3-2 tab).

: La pandémie de Covid-19 a touché de nombreuses familles et certaines demandent désormais des comptes devant la justice, notamment celles qui ont perdu des proches après avoir contracté le virus à l’hôpital.



: Bonjour @Youngsenior. Je ne peux pas vous proposer le replay, mais Michel Barnier, potentiel candidat à la présidentielle de la droite, a une nouvelle fois plaidé pour la vaccination obligatoire pour tout le monde. "Le seul moyen de sortir durablement de cette crise sanitaire et économique, c'est la vaccination", a expliqué l'ancien négociateur pour le Brexit.

: Bonjour, je ne trouve pas sûr FI l’interview de ce matin de Michel Barnier. Et d’ailleurs, il semble que vous n’en ayez rien dit sur le fil 🤨

: "On a beaucoup plus avancé sur le vaccin que sur le traitement [du Covid-19], c’est un fait", déclare sur franceinfo, Yazdan Yazdanpanah, chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital Bichat. "Pour l’instant, on a eu un traitement contre la phase inflammatoire de la maladie, les corticoïdes, le tocilizumab, etc. Contre le virus, on a surtout les anticorps monoclonaux actuellement, qui sont les traitements qui ont une efficacité, surtout si on les donne tôt."

: "Il faut probablement aller vers ça", selon le professeur Yazdan Yazdanpanah, invité de franceinfo. Mais "en attendant, on sait qui n'est pas vacciné. Il faut aller vers ces gens-là. On a des actions à mener et des interventions pour aller vacciner parce que tous ces gens-là ne sont pas contre le vaccin. C'est des gens qui sont hésitants, qui ne vont pas vers les structures. Il faut aller vers ces gens".





: Bonjour @Ali. Le pass sanitaire est exigé à partir de 11 ans, rappelle le gouvernement. En l'absence de vaccination, "il s’agit pour les enfants d’avoir une preuve de test négatif (RT-PCR ou antigénique, par voie salivaire ou naso-pharyngée) ou une preuve de rétablissement".

: Bonjour, si mon enfant a 11 ans et donc non-vacciné, doit il faire 1 test PCR quand est exigé le pass sanitaire ? merci pour votre réponse.

: Le pass sanitaire sera obligatoire pour assister au défilé militaire du 14-Juillet, annonce la préfecture de police de Paris dans un communiqué. "Compte tenu de la situation épidémique, écrit-elle, plusieurs mesures sanitaires seront obligatoires pour les spectateurs du défilé, qu'ils assistent aux festivités en tribune ou le long de l'avenue des Champs-Elysées."

: "Il ne faut pas perdre l’objectif du plan de relance."



Invité de France Inter, François Asselin commente l’allocution à venir d’Emmanuel Macron. "Il y aura certainement une part de message anxiogène de la part du président de la République", mais il faut qu’il "continue à tracer les perspectives de la relance, parce que ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de rebondir durablement".

: "1 000, c'est beaucoup trop élevé. Il faut le baisser."



Yazdan Yazdanpanah, membre du Conseil scientifique sur le Covid-19, estime qu'il faut baisser la jauge qui nécessite un pass sanitaire, alors qu'Emmanuel Macron devrait s'exprimer ce soir sur le sujet. "C'est bien d'élargir l'utilisation du pass sanitaire", estime-t-il, "à chaque fois qu'il y a un rassemblement en intérieur".

: ...le vaccin ne protège vraiment que 15 jours après la 2ème dose et même là il ne protège pas à 100% contre les formes modérées et les contaminations.

: Le variant Delta est beaucoup plus contagieux, il est possible que le port du masque ne suffise pas à bien nous protéger. Prenez vos distances, respectez les jauges (quasiment jamais fait actuellement), évitez de prendre l'ascenseur avec des inconnus, aérez !Et souvenez-vous,⤵️

: Bonjour @Val77 et merci pour vos encouragements (ils font du bien pour lutter contre la fatigue matinale). Effectivement, certains médecins commencent à s'interroger face à la contagiosité du variant Delta. "Il est possible que le port du masque ne suffise pas à bien nous protéger. Prenez vos distances, respectez les jauges (quasiment jamais fait actuellement), évitez de prendre l'ascenseur avec des inconnus, aérez !", alerte sur Twitter Rémi Salomon, président de la commission médicale d’établissement de l’AP-HP.

: Bonjour et merci pour votre remarquable travail. Je ne peux plus me passer de votre appli😉. Une question sur le variant delta réputé beaucoup plus contagieux : le port du masque pourrait il être insuffisant ? Merci bon live

: Le port du masque et le pass sanitaire sont obligatoires pour tous les spectateurs voulant assister au défilé du 14 juillet à Paris en tribune ou le long de l'avenue des Champs-Elysées, annonce la préfecture de police de Paris dans un communiqué. De plus, "une jauge sera appliquée pour réguler l'accès des personnes le long de l'avenue".

: Bonjour @Vaccinée et @Enorme. Attention, ce n'est pas tout à fait ça. "Plus de deux tiers des gens" qui sont hospitalisés en réanimation "ne sont pas vaccinés", a effectivement déclaré Yazdan Yazdanpanah, chef de service des maladies infectieuses de l’Hôpital Bichat. Mais "le dernier tiers ce sont des personnes qui ont été vaccinées 'récemment', dont le vaccin n'est pas [encore] efficace". Le vaccin protège "à 95 % contre les formes graves", a rappelé l'infectiologue.

: il y a donc un tiers des personnes en réanimation qui sont vaccinées. C'est ENORME !

: Bonjour, Ça veut dire qu’un tiers des gens qui rentrent en réa sont vaccinés ? C’est énorme, non ? Bonne journée.

: Alors que le variant Delta progresse, risque-t-on un scénario catastrophe ? "Ce que l’on n’évitera pas, c’est une nouvelle vague Covid-19 : elle est déjà là", prévient sur France 2 le professeur Gilbert Deray, chef de service en néphrologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. "Le mur vaccinal actuel, tout en étant insuffisant dans le nombre, bloque une partie de l’hospitalisation. C’est 90% d'efficacité contre les formes graves et donc d'hospitalisations. Si on n'avait pas le mur vaccinal actuel, ce serait une catastrophe."



: La vaccination obligatoire des soignants ? L'extension du pass sanitaire ? Le président de la République s'adresse aux Français ce soir pour présenter des mesures afin de juguler l'épidémie. Celle-ci repart en France alors que le variant Delta, très contagieux, gagne du terrain. Voici les sujets sur lesquels le chef de l'Etat est attendu.

: Malte a décidé d’imposer la vaccination obligatoire aux touristes. "Normalement, nous allons discuter avec Malte" pour que le pays "accepte les tests PCR négatifs" des voyageurs étrangers, annonce sur France Inter le commissaire européen à la Justice Didier Reynders. "On est sur un pied d'égalité" dans l’Union européenne, "donc normalement, on devrait pouvoir entrer avec un test négatif".

: "Plus des deux tiers des gens qui rentrent" en réanimation dans son service de réanimation pour un Covid-19 "ne sont pas vaccinés", assure Yazdan Yazdanpanah, chef de service des maladies infectieuses de l’Hôpital Bichat, membre du Conseil scientifique, ce matin sur franceinfo.

: Le dispositif mis en place en Nouvelle-Calédonie pour permettre à l'archipel d’être "Covid-free" a montré son efficacité. Il est toutefois de plus en plus contesté aujourd'hui d’un point vue juridique mais aussi financier. La 1ère vous explique pourquoi le sas sanitaire calédonien est autant fragilisé.

: La député socialiste Valérie Rabault attend que "le président de la République donne un mode d'emploi pour l'été" lors de son allocution de ce soir alors que la France fait face un regain de l'épidémie de Covid-19. "Face à une situation sanitaire d'une extrême complexité, on a besoin d'un mode d'emploi clair", affirme sur franceinfo la députée.

: Bonjour @Gil. Effectivement, la progression du variant Delta, extrêmement contagieux, fait craindre que les festivités de la finale de l'Euro 2021 de football n'amplifient la dissémination du Covid-19. Alors que le Royaume-Uni fait face à une flambée de cas liés au variant Delta, dominant dans le pays, plus de 60 000 spectateurs ont assisté au choc Italie-Angleterre, remportée finalement par l'Italie, au stade de Wembley près de Londres. Des milliers d'autres supporters anglais se sont aussi rassemblés autour de l'enceinte et la distanciation sociale n'était pas vraiment de la partie.





: Euro de foot ; and the winner is…..le variant delta !!

: Alors qu'un conseil de défense sanitaire a lieu ce matin à l'Elysée, Emmanuel Macron s'adressera à 20 heures aux Français pour dire comment l'exécutif entend faire face à l'épidémie de Covid-19 et notamment à la progression du variant Delta dans l'Hexagone. Il n'y aura pas d'obligation vaccinale généralisée, selon les informations de franceinfo, mais un rôle accru donné au pass sanitaire.











: Bonjour . Selon les derniers chiffres du gouvernement (en date du 3 juillet), le R0 (le taux de reproduction du virus) est repassé au-dessus de 1 à 1,1. Selon les chiffres plus récents de Covidtracker, il est même passé à 1,2. Lorsque que le R0 passe en dessous de 1, l'épidémie recule. Un R0 est orange lorsqu'il oscille entre 1 et 1,5 et vire au rouge au-delà de 1,5.

: Allez de bon lundi pour motiver la semaine qui nous attend...a combien le R du covid en France ?

: L'émergence du variant Delta alimente les craintes dans les établissements de santé, où les équipes risquent à nouveau de se retrouver sous pression. Faut-il dans ce contexte obliger les soignants à se faire vacciner contre le Covid-19 ? Au CHU de Saint-Etienne (Loire), comme ailleurs, l'accent est jusqu'à présent mis sur la pédagogie pour augmenter le taux de couverture vaccinale. "C'est dans notre intérêt, car on n'a pas envie de gérer des clusters", résume un médecin. Reportage.

: Pour tenter d'identifier les chaînes de contaminations au Covid-19, la France a généralisé l'utilisation du rétro-tracing. Mis à mal dès le début de la deuxième vague en octobre dernier en raison du grand nombre de cas, la recherche de clusters et le traçage des personnes testées positives ont pu reprendre plus efficacement ces dernières semaines. On répond à cinq questions sur le rétro-tracing.







(JEREMIE LUSSEAU / HANS LUCAS / AFP)

: Bonjour @Sylvie 38. Si nous ne donnons pas cette information dans nos chiffres sur l'épidémie, c'est tout simplement parce que nous ne l'avons pas. Nous avons tenté de les récupérer, mais pour l'instant le gouvernement ne communique pas cette donnée. En revanche, il est logique de voir les personnes vaccinées représenter une part de croissante des nouveaux cas de Covid-19, comme on vous l'explique dans cet article. Plus la campagne de vaccination progresse, plus le nombre de vaccinés est important par rapport à celui des non vaccinés. Et le vaccin n'est pas efficace à 100%...

: Bonjour. Dans vos statistiques Covid, j'aimerais savoir sur le nombre de personnes infectées, combien sont vaccinées totalement ??Merci de donner cette information dans vos stat sinon ça n'a aucun intérêt. Cdlt

: Le foyer épidémique ne cesse de s'étendre à Sydney en dépit du confinement imposé dans la première ville australienne, annoncent les autorités. Au total, 112 nouveaux cas ont été recensés ces 24 dernières heures dans l'agglomération. Un record depuis le début de cette vague épidémique, alors que le confinement s'avance dans sa troisième semaine.