Covid-19 : "L'infection confère une augmentation de ses défenses contre le virus similaire à une dose de rappel", estime Alain Fischer

Alain Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, estime jeudi 3 février sur franceinfo qu'"on peut considérer que, à distance de la primo vaccination, une infection égale un rappel", alors que le pass vaccinal devient valable pour les personnes ayant contracté le Covid-19 après une primo-vaccination. "C'est une recommandation que nous avions portée auprès d'Olivier Véran et de son ministère", car "on peut penser que l'infection confère une augmentation de ses défenses contre le virus similaire à une dose de rappel."

franceinfo : Est-ce que le Covid-19 va devenir une maladie moins sévère avec laquelle on vit au quotidien ?

Alain Fischer : Ce qui est certain, c'est qu'on n'en a pas fini. Il n'y aura pas d'éradication du virus. On peut espérer sans certitude absolue qu'il évolue à un rythme saisonnier qui se rapproche un peu de ce que l'on observe chaque année avec la grippe. Mais il faut être prudent et évaluer et surveiller.

La vaccination va-t-elle devenir saisonnière ?

C'est plausible. Il est un peu tôt pour l'affirmer avec certitude, mais c'est un scénario raisonnable de faire comme pour la grippe, avec les personnes à risque qui se vaccinent une fois par an, en début d'automne, selon le virus qui circule à ce moment-là. Le critère numéro un, c'est le risque de forme grave de l'infection. C'est de loin le critère premier qui déterminera la suite des indications de la vaccination.

Le pass vaccinal valable avec deux doses puis une infection, est-ce que c'est la bonne marche à suivre ?

C'est une recommandation que nous avions portée auprès d'Olivier Véran et de son ministère. Une infection correspond à une stimulation du système immunitaire, de la même façon qu'une dose de vaccin entraîne une stimulation du système immunitaire.

"Bien évidemment, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais un certain nombre de données montrent que la stimulation du système immunitaire par une injection est forte." Alain Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale à franceinfo

Elle permet notamment une immunité locale, c'est-à-dire au niveau du nez, de la gorge pendant quelque temps. Pour quelqu'un qui a eu sa primo-vaccination et qui développe l'infection un certain temps après, on peut penser que l'infection confère une augmentation de ses défenses contre le virus similaire à une dose de rappel. On peut considérer que, à distance de la primo vaccination, une infection égale un rappel.

Quand on est contaminés, on est tranquilles combien de temps ensuite ?

Si on est dans le cas d'une personne avec une primo vaccination complète ou un rappel, suivi d'une infection, comme c'est le cas de pas mal de monde ces dernières semaines, la question est de savoir s'il faudra un rappel supplémentaire. La réponse, nous ne la connaissons pas encore. La recommandation pour l'heure est de ne pas faire de rappel supplémentaire, car la protection conférée par l'infection après primo-vaccination ou après le rappel tient bon en termes de protection contre les formes sévères de la maladie. Ce qu'on regarde de très près, c'est les personnes fragiles et âgées. Cela peut évoluer en fonction des connaissances. Si à un moment, on s'aperçoit que les personnes qui ont eu une infection après primo-vaccination sont un peu plus souvent hospitaliées, alors il pourra y avoir une indication de proposer un rappel pour les personnes âgées de plus de 80 ans par exemple.