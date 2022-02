Covid-19 : les personnes infectées après deux doses de vaccin conserveront leur pass vaccinal même sans dose de rappel, annonce le ministre Olivier Véran

(XOSE BOUZAS / HANS LUCAS VIA AFP)

"Une infection = une injection." Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a dévoilé un assouplissement pour les personnes ayant contracté le Covid-19 après avoir reçu deux doses de vaccin. Elles pourront désormais conserver leur pass vaccinal, même en l'absence d'une dose de rappel, a-t-il déclaré sur BFMTV, mercredi 2 février. "Si vous avez eu une injection et deux infections, si vous avez eu deux injections et une infection – qu'elle soit avant les injections, au milieu ou après –, et si vous avez eu trois injections de vaccin, vous conserverez le bénéfice du pass", a-t-il détaillé. A ce stade, aucune limite de temps n'est évoquée, "à moins qu'une limite soit fixée si la situation évolue".

"Pour bénéficier du pass vaccinal, il faut que notre système immunitaire ait été stimulé au moins trois fois", a justifié Olivier Véran, en s'appuyant sur le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. "Une stimulation peut être une injection de vaccin ou une infection." Mais attention, une personne qui aurait été infectée à trois reprises ne pourra pas prétendre au pass vaccinal car "au minimum, il faut avoir reçu une dose de vaccin pour renforcer l'immunité." Le dispositif est certes assoupli, mais le ministre a tout de même recommandé aux Français, quels qu'ils soient, de bénéficier d'une troisième dose.

L'allégement de la contrainte du pass vaccinal ou sa suppression est envisageable "si les choses vont mieux", a par ailleurs assuré Olivier Véran. "La fin [du dispositif], on la connaît, c'est juillet", a déclaré le ministre. "Mais si nous pouvons supprimer le pass avant, nous le ferons." Le gouvernement s'appuiera sur "des indicateurs pertinents" comme "le taux d'occupation des lits de réanimation par des malades du Covid".