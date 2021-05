Covid-19 : l'assurance maladie salue une "forte appétence pour la vaccination", nouveau record hier

Thomas Fatôme, directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, a indiqué vendredi 28 mai sur franceinfo qu'un nouveau record avait été battu jeudi avec 685 000 vaccinations contre le Covid-19 réalisées en une journée en France. Alors que la création d'un pass sanitaire a été définitivement adoptée au Parlement, l’assurance-maladie a activé un site sur lequel on pourra obtenir son certificat de vaccination.

franceinfo : Les plus de 18 ans vont pouvoir se faire vacciner à partir de lundi. Est-ce qu'il y a risque d'embouteillage ?

Thomas Fatôme : Il faut d'abord s'attendre à de grosses journées, à de belles journées de vaccination. Hier encore, on a fait 685 000 vaccinations, [très précisément 685 589]. On est en train de battre de nouveaux records. Je pense qu'il faut se réjouir d'une forte appétence pour la vaccination. On va continuer sur des volumes élevés chaque jour.

On a encore 20% des plus de 75 ans qui ne sont pas vaccinés. Si vous ouvrez aux plus de 18 ans, c'est que vous estimez qu'ils n'iront définitivement pas ?

Non, cela veut dire qu'il faut continuer. On a priorisé les publics qui étaient les plus à risque. Les personnes âgées ou les personnes qui avaient des comorbidités. Vous dites qu'il en reste 20% pour les plus de 75 ans. C'est vrai. Ça veut dire aussi qu'on en a fait 80%. Mais on va continuer à aller vers ces populations, pour leur proposer des rendez-vous, pour aller faire ce dernier kilomètre. On n'abandonne pas, mais on fait les deux en même temps : continuer les publics prioritaires et aussi élargir au maximum l'accès à la vaccination.

Le Pass sanitaire va voir le jour. Pour en bénéficier, il faudra soit montrer un test de dépistage négatif récent, soit avoir déjà contracté le Covid-19 et être immunisé, soit prouver qu'on a bien été vacciné. Comment récupérer son certificat de vaccination ?

Depuis le 3 mai, tous les gens qui se font vacciner reçoivent déjà cette attestation certifiée avec ce fameux QR code. Ceux qui ont été vaccinés avant, ne l'avaient pas. C'est principalement toutes ces personnes-là qui peuvent aller sur le site attestation-vaccin.ameli.fr récupérer cette attestation avec le QR code et, s'ils le souhaitent, le mettre sur Tous Anticovid. Vous pouvez le garder sous format papier. Vous pouvez le mettre sous PDF ou le mettre sur Tous AntiCovid

Est-ce que les Français se font toujours autant tester ces derniers jours ou est-ce qu'il y a un peu de relâchement ?

Non, il n'y a pas de relâchement. Il y a toujours un rythme de tests élevé. On est autour de 2,5 millions de tests par semaine, donc c'est toujours un rythme élevé et, je crois, assez satisfaisant.

On vient de repasser jeudi sous la barre des 10 000 cas positifs au Covid-19 chaque jour. Est-ce que cela va vous permettre de sortir un peu la tête de l'eau et de mieux remonter les chaînes de contamination ?

En tout cas, on reste très mobilisés parce que c'est au moment où la circulation du virus diminue que le contact racine prend encore plus d'importance. Donc, on a toujours 7 à 10 000 personnes qui sont mobilisées pour le tracing. On a expérimenté aussi ce qu'on appelle le rétro-tracing de remonter plus haut l'échelle de contamination. On travaille à étendre ce rétro-tracing dans d'autres départements. On continue, on est mobilisés et c'est un moment important pour accompagner la baisse de la circulation du virus.