Covid-19 : l'Allemagne adopte un plan de déconfinement progressif et autorise le vaccin AstraZeneca pour les plus de 65 ans

La vie va cependant continuer de se dérouler au ralenti, la plupart des restrictions étant prolongées au moins jusqu'au 28 mars pour contrer la hausse des cas et la propagation du variant britannique, qui représente désormais 46% des infections.

Angela Merkel a accepté, mercredi 3 mars, un déverrouillage progressif du dispositif anti-Covid en Allemagne, cédant à un mécontentement croissant dans l'opinion et au sein de son propre gouvernement, à sept mois des élections législatives.

Après plus de neuf heures d'âpres négociations, la chancelière et les dirigeants des 16 Etats-régions du pays sont parvenus à un accord sur un calendrier d'assouplissements des mesures de confinement partiel en place depuis la fin de l'année dernière. Ce dispositif anti-Covid n'est plus soutenu aujourd'hui que par un tiers des Allemands, contre deux tiers début janvier, selon un sondage YouGov publié cette semaine.

"Aujourd'hui, nous pouvons parler d'espoir et d'espérance", a affirmé lors d'une conférence de presse la chancelière allemande, estimant que son pays entrait désormais "dans une nouvelle phase" de la lutte contre l'épidémie rendue possible notamment par l'accélération des vaccinations.

Le vaccin AstraZeneca autorisé pour les plus de 65 ans

L'Allemagne va ainsi autoriser le vaccin AstraZeneca aux plus de 65 ans, a annoncé la chancelière. Les délais entre l'administration de deux doses vont aussi être allongés, pour permettre la vaccination de plus de patients.

Jusqu'ici, Berlin n'avait pas autorisé ce vaccin pour les plus de 65 ans, arguant de données scientifiques insuffisantes de la part du laboratoire anglo-suédois pour le permettre.

Désormais, "des études très récentes ont fourni des éléments" permettant de relever l'âge maximum d'utilisation du vaccin, a-t-elle expliqué. Elle a fait notamment référence à des études médicales britanniques montrant une efficacité importantes pour les personnes les plus âgées.

Librairies, fleuristes et auto-écoles pourront rouvrir

Les réunions privées seront toutefois possibles, à partir du 8 mars, entre deux foyers, à condition de ne pas dépasser cinq personnes au total. Librairies, fleuristes et auto-écoles, qui ont déjà rouvert dans certains Länder, pourront de nouveau accueillir des visiteurs dans tout le pays.

La chancelière a cédé face aux régions allemandes à propos d'un seuil d'incidence de 35 pour 100 000 en deçà duquel des assouplissements futurs seraient concédés. Le seuil de 50, moins contraignant, a finalement été retenu pour ouvrir la voie, à partir de fin mars, à des réouvertures dans la restauration en plein air, les secteurs culturels et sportifs. Au-dessus de 100, de sévères restrictions seront en revanche réintroduites.

Déploiement des tests antigéniques

Il reste toutefois du chemin à accomplir pour atteindre durablement le palier de 50, le taux d'incidence s'élevant mercredi à 64, en légère hausse ces derniers jours. Une seule région, la Thuringe (ex-RDA), enregistre un taux supérieur à 100. Mais seulement deux présentent une incidence inférieure à 50, dans un pays où le Covid-19 a tué plus de 70 000 personnes.

La stratégie d'ouverture du gouvernement veut aussi s'appuyer sur la pratique massive des tests antigéniques, un domaine dans lequel l'Allemagne manque encore d'efficacité. Le gouvernement promet ainsi la mise à disposition de ces tests rapides, attendus sous peu dans les rayons des drogueries, pour que d'ici début avril, toute la population puisse se tester régulièrement et gratuitement.

Tous les personnels des écoles et des crèches, ainsi que les élèves se verront aussi proposer chaque semaine des tests antigéniques gratuits. Les entreprises seront mises à contribution et devront offrir des tests à leurs salariés qui se rendent sur leur lieu de travail, une mesure qui n'enchante pas les organisations professionnelles.