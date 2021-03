DIRECT. Covid-19 : la ville de Marseille ne sera pas reconfinée les week-ends

Ce qu'il faut savoir

La ville de Marseille (Bouches-du-Rhône) ne sera pas soumise à un reconfinement les week-ends, a appris le service politique de franceinfo de source gouvernementale, jeudi 4 mars. Le Premier ministre Jean Castex doit faire des annonces jeudi soir, à 18 heures, lors d'une conférence de presse avec le ministre de la Santé, Olivier Véran. L'hypothèse d'un confinement le week-end en Ile-de-France est écartée, malgré le nombre important de cas de Covid-19, contrairement à l'ensemble du Pas-de-Calais, qui sera confiné les prochains week-ends. Suivez notre direct.

Davantage de départements sous surveillance renforcée. Jean Castex va "dresser jeudi une nouvelle liste des départements sous surveillance renforcée. Avec des entrées et des sorties dans la liste actuelle des 20 départements" sous surveillance, a appris franceinfo mercredi soir auprès d'une source gouvernementale.

L'Allemagne va progressivement sortir du confinement. Angela Merkel a accepté mercredi soir un déverrouillage progressif du dispositif anti-Covid. La vie va cependant continuer de se dérouler au ralenti, la plupart des restrictions étant prolongées au moins jusqu'au 28 mars. L'Allemagne va également autoriser le vaccin AstraZeneca aux plus de 65 ans.



Joe Biden prône la prudence aux Etats-Unis. Le président Joe Biden a vivement critiqué la levée des restrictions anti-Covid dans certains Etats américains, comme le Texas et le Mississippi, qui ont annoncé mardi la fin du port du masque obligatoire et la réouverture des commerces dès la semaine prochaine. Une "grande erreur", a jugé Joe Biden, consterné.

L'épidémie toujours hors de contrôle au Brésil. Le Brésil, où l'épidémie a fait au total 259 271 morts en un an, a annoncé mercredi son plus fort bilan de décès du Covid-19 en 24 heures, avec 1 910 morts. "Pour la première fois depuis le début de la pandémie (il y a plus d'un an) on assiste dans tout le pays à une détérioration des différents indicateurs", a indiqué mardi la Fondation Fiocruz, qui dépend du ministère de la Santé.