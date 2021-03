Covid-19 : l'hypothèse d'un confinement le week-end en Ile-de-France est écartée, le Pas-de-Calais confiné pendant quatre week-ends

Il n'y aura pas de confinement le week-end à Paris et dans les sept autres départements de la petite et de la grande couronne en Ile-de-France malgré le nombre important de cas de Covid-19 a appris franceinfo de source gouvernementale mercredi 3 mars.

La question de l'acceptabilité d'une telle mesure par la population francilienne a pesé dans la décision, selon les informations de franceinfo. Le service de communication du gouvernement a fait remonter cette semaine aux dirigeants de l'exécutif l'explosion de la lassitude et de la morosité chez les Français.

Quatre week-ends de confinement dans le Pas-de-Calais

Jeudi le Premier ministre va annoncer lors d'une conférence de presse que l'ensemble du Pas-de-Calais, où l'épidémie flambe, sera confiné pendant quatre week-ends consécutifs. Le président du département qui demandait des mesures très ciblées localement n'a pas été écouté, car "les mesures en peau de léopard, ne sont pas efficaces", a souligné un ministre qui sera présent jeudi lors de la conférence de presse du Premier ministre. Mardi, le préfet du Pas-de-Calais avait proposé un confinement dans le département pour les trois prochains week-ends.

Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé doivent détailler, jeudi, d'autres nouvelles mesures destinées à lutter contre l'épidémie de Covid-19 dans les 20 départements placés en surveillance renforcée. Le gouvernement prévoit par ailleurs d'accroître les départements sous surveillance renforcée, car la situation est plus compliquée et plus incertaine que jamais, explique-t-on au plus haut sommet de l'État.

Anne Hidalgo avait rejeté une "proposition difficile"

Après une rencontre avec, notamment, le préfet de police de Paris, Anne Hidalgo, la maire de Paris, avait fait part lundi de son "désaccord", avec l'idée d'un confinement le week-end dans la capitale et en petite couronne. "Une proposition difficile, dure voire même inhumaine", avait estimé l'élue.

Une partie du département des Alpes-Maritimes ainsi que Dunkerque ont été confinés le week-end pour tenter d'endiguer la propagation de l'épidémie.