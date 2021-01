Covid-19 : l'Agence européenne des médicaments donne son accord pour le vaccin Moderna

Feu vert pour un nouveau vaccin dan l'UE. L'Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé, mercredi 6 janvier, le vaccin contre le Covid-19 de Moderna, le deuxième à obtenir son aval après celui de Pfizer et BioNTech. "L'EMA a recommandé d'accorder une autorisation conditionnelle de mise sur le marché pour le vaccin contre le Covid-19 de Moderna pour prévenir la maladie chez les personnes âgées de plus de 18 ans", selon un communiqué de l'autorité européenne de régulation pour les médicaments, basée à Amsterdam.

La Commission européenne doit désormais approuver sa mise sur le marché. Sa présidente, Ursula von der Leyen, a salué une "bonne nouvelle" après cet avis favorable délivré par l'EMA.

Good news for our efforts to bring more #COVID19 vaccines to Europeans!

@EMA_News assessed that the @moderna_tx vaccine is safe & effective.



Now we are working at full speed to approve it & make it available in the EU.