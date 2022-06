Covid-19 : l'Agence européenne des médicaments approuve le vaccin de Valneva pour les 18-50 ans

Une nouvelle arme dans la lutte contre le Covid-19. L'Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé le vaccin contre le coronavirus du laboratoire franco-autrichien Valneva pour les personnes âgées de 18 à 50 ans, jeudi 23 juin. Il devient ainsi le sixième vaccin anti-Covid recommandé chez les adultes au sein de l'Union européenne, et doit encore obtenir son autorisation de mise sur le marché.

Le vaccin Valneva est un vaccin à virus inactivé, la méthode historique de conception d'un vaccin. Ces vaccins contiennent "le virus ou la bactérie porteur de la maladie, ou un très semblable à celui-ci", détaille l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les éléments dangereux étant inactivés ou tués "à l'aide de produits chimiques, de chaleur ou de rayonnements". Le virus devient ainsi incapable de provoquer la maladie. C'est l'un des arguments mis en avant par le laboratoire, qui estime que cette technologie pourrait convaincre les personnes pas encore vaccinées.

Une commande de l'UE en sursis

Valneva revient de loin : le gouvernement britannique lui avait commandé 100 millions de doses avant de résilier son contrat en septembre 2021, provoquant la chute du cours de l'entreprise en Bourse. En mai, l'UE annonçait qu'elle envisageait de faire la même chose vu la quantité de vaccins déjà disponibles dans le monde, malgré un accord portant sur 60 millions de doses d'ici à 2023. En réponse, Valneva a proposé un plan pour apaiser les craintes de la Commission européenne, avant d'appeler les pays européens à commander encore plus de vaccins pour pouvoir maintenir ce contrat, vendredi.

Ce vaccin vient donc s'ajouter aux cinq déjà approuvés au sein de l'UE : les vaccins à ARN messager des groupes américains Pfizer et Moderna, ceux à vecteur viral du laboratoire suédo-britannique AstraZeneca et de son concurrent américain Johnson & Johnson, et le vaccin Novavax, à protéine recombinante.