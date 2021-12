Covid-19 : "Je suis à l'écoute des scientifiques (...), ils ne recommandent pas le pass vaccinal", affirme Yannick Jadot

Le gouvernement a annoncé sa volonté de mettre en place un pass vaccinal dès le début du mois de janvier. Invité sur le plateau des "4V" mercredi 22 décembre, Yannick Jadot a rappelé que la vaccination contre le Covid-19 était le "levier le plus efficace contre la pandémie". Toutefois, le candidat Europe Écologie-Les Verts à l'élection présidentielle a indiqué que "l'Organisation mondiale de la santé ne recommandait pas la vaccination obligatoire", et que le Conseil scientifique ne recommandait pas le pass vaccinal. "Pour ma part, je suis la science, je suis à l'écoute de ce que disent les scientifiques. Aujourd'hui, ils ne recommandent pas le pass vaccinal", a ajouté Yanick Jadot.

"Vous ne pouvez pas exiger"

S'agissant de sa campagne électorale, Yannick Jadot envisage-t-il d'imposer le pass sanitaire dans ses meetings ? "Le Conseil constitutionnel est très clair : vous pouvez demander, vous ne pouvez pas exiger", a-t-il répondu. Le candidat écologiste a également souligné que les jauges pour les réunions publiques ont été adaptées, et que le port du masque a été rendu obligatoire. "On met à disposition des autotests", a-t-il poursuivi, avant d'affirmer que seuls 350 personnes maximum pouvaient assister à ses meetings et réunions publiques.