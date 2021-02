Covid-19 : grâce au vaccin, la vie culturelle reprend dans certains pays

La vie reprend peu à peu dans certains pays. En Israël, pour faire face à l’épidémie de Covid-19, un tiers de la population a été vaccinée. Il devient donc possible d’assister à certains événements comme des concerts. Ils étaient à l’arrêt depuis un an. Mais pour avoir accès au lieu et profiter du spectacle, il faut remplir un critère fondamental : présenter un passeport vaccinal. Munis d’un masque, les amateurs de musique peuvent ensuite passer un bon moment en plein air.

Aller au théâtre à Madrid

La campagne de vaccination contre le Covid-19 en Espagne a permis à une partie de la population de se protéger face au virus. Une fois vacciné, il est possible d’aller au théâtre à Madrid. Un véritable soulagement pour les personnes âgées. "C’est étrange comme sentiment. Avant la pandémie, j’allais beaucoup au théâtre et au cinéma. Mais après tant de mois sans sortir, je me pince presque pour y croire", confie une spectatrice.