Covid-19 : Israël se déconfine et mise sur le passeport vaccinal

Le certificat de vaccination est entré en vigueur en Israël. Pour l’obtenir, il suffit d’avoir été guéri du Covid-19 ou d’avoir reçu les deux injections du vaccin. "C’est vraiment divin de refaire du sport, pour quelqu’un comme moi ça fait partie intégrante du quotidien", commente Doron Zlatin, client d’un club de sport à Jérusalem (Proche-Orient). Progressivement, Israël se déconfine. Les magasins sont ouverts à tous, sans restriction. Pour aller plus loin, les autorités font le pari du passeport vaccinal, obligatoire pour les salles de sport, les hôtels, les piscines ou encore les théâtres.

Trois millions d’Israéliens déjà éligibles

En visite dans un centre de fitness durant le week-end du samedi 20 et dimanche 21 février, le Premier ministre, Benjamin Netanyahou, a lancé un appel aux Israéliens : "Vous êtes vaccinés ? Obtenez le laissez-passer vert et reprenez votre vie". Plus de trois millions d’Israéliens y seraient déjà éligibles, selon le ministère de la Santé. Les frontières du pays sont néanmoins toujours fermées, jusqu’au 6 mars prochain au moins.

