Covid-19 : en Polynésie, un dispensaire accueille les malades qui refusent d'aller à l'hôpital

À Paea, en Polynésie, la messe a lieu ces dernières semaines dans la petite salle communale réaménagée pour accueillir des malades du Covid-19. Une Tahitienne de 63 ans, accompagnée de sa fille, refuse de se rendre à l'hôpital. "Je sais que ma maman, si elle va à l'hôpital, elle ne reviendra plus", estime Clarisse Temehameha. Sa mère estime qu'ici "on peut encore guérir", dans ce dispensaire, "l'amour fait la force".

Des malades difficiles à dénombrer

À Tahiti, la peur de mourir seul prédomine alors que les hôpitaux ne permettent pas les visites. Les soins sont sommaires, mais des bénévoles en blouse blanche veillent jour et nuit, surveillent le taux d'oxygène, et servent des repas. "Après avoir enterré 15 personnes de ma famille à cause du Covid, pour moi c'était essentiel de participer", raconte Maeva Beaury, agent communal de Paea. Les autorités peinent à dénombrer ces malades invisibles qui préfèrent rester cloîtrer chez eux.