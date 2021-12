Covid-19 : en Europe, les discussions tournent autour de la vaccination pour tous

Face à l'apparition des premiers cas européens du variant Omicron et au déferlement de la cinquième vague, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, ouvre le débat sur la vaccination obligatoire : "Nous devons discuter de ce sujet, il faudra un accord commun, mais la discussion doit avoir lieu". L'Autriche a décidé d'imposer la vaccination aux adultes à partir de février 2022 malgré la manifestation des opposants.



L'Allemagne, de son côté, l'envisage sérieusement et le futur chancelier, Olaf Scholz, annonce que cela sera discuté au Parlement avant la fin de l'année 2021. Le Parlement est pour l'instant favorable à cette mesure. "L'obligation vaccinale n'est pas le choix que la France a décidé de prendre. Pour différentes raisons et tout simplement parce qu'une obligation envisage des contrôles et des sanctions", explique Olivier Véran, ministre de la Santé. Sur le territoire français, seulement la Nouvelle-Calédonie a décidé de mettre en place l'obligation vaccinale.