Covid-19 : Emmanuel Macron souhaite que les professions exposées, dont les enseignants, puissent être vaccinées à partir de mi-avril

Les professions exposées, dont les enseignants, pourront se faire vacciner contre le Covid-19 à partir du milieu ou de la fin du mois d'avril lorsque le nombre de vaccins disponibles aura augmenté, a assuré mardi 23 mars Emmanuel Macron à Valenciennes (Nord).

"A partir de mi-fin avril, nous allons avoir de plus en plus de vaccins qui vont arriver, cela va nous permettre d'envisager d'avoir des campagnes ciblées sur des professions qui sont exposées, à qui on demande des efforts. Les enseignants en font légitimement partie", a déclaré le chef de l'Etat après avoir visité un centre de vaccination.

Lundi soir, selon le dernier bilan du ministère de la Santé, 6,3 millions de personnes avaient reçu une première dose, dont 2,4 millions ont été vaccinées avec deux doses. Un niveau insuffisant pour sortir de cette crise sanitaire qui a fait 92.648 décès depuis un an, dont 344 à l'hôpital entre dimanche et lundi.