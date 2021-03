DIRECT. Covid-19 : l'Allemagne ferme la plupart de ses commerces et annule les offices religieux pour Pâques

Ce qu'il faut savoir

Une fête de Pâques quasiment confinée: la plupart des commerces seront fermés et les offices religieux annulés ou organisés en ligne en Allemagne pour contrer la "nouvelle pandémie" de Covid-19 provoquée par le variant britannique.

Pendant cinq jours, du 1er au 5 avril, le pays va vivre un "temps calme" accompagné de restrictions renforcées décidées par Angela Merkel et les 16 Länder, au terme de plus de douze heures de négociations. "La situation est grave. Le nombre de cas augmente de manière exponentielle et les lits de soins intensifs se remplissent à nouveau", a décrit Angela Merkel, les traits tirés, lors d'une conférence de presse organisée au milieu de la nuit à la chancellerie. Suivez notre direct.

Plus de 4 500 patients hospitalisés en réanimation en France. Le nombre de malades du Covid-19 traités dans des services de réanimation était de 4 548 lundi, dont 471 nouveaux patients admis lors des dernières 24 heures, selon les chiffres de Santé publique France. Ce chiffre est en hausse régulière depuis le plus bas enregistré le 7 janvier (2 573 patients). Il progresse vers le record de la deuxième vague, qui était de 4 903 patients hospitalisés dans ces services le 16 novembre.

L'achat de jeux vidéos en magasin désormais possible pendant le confinement. Les magasins de jeux vidéo rejoignent finalement la liste des commerces autorisés dans les départements confinés depuis samedi pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. "Il y a eu une rectification suite aux propos du Premier ministre, qui avait annoncé le livre et le disque comme étant les seuls biens culturels dits essentiels", a indiqué à l'AFP Nicolas Vignolles, délégué général du Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL), lundi.

Maintenir les régionales, une "absolue nécessité" pour LREM. Les élections régionales et départementales ont déjà été reportées aux 13 et 20 juin. "Nous avons décidé collectivement, et c'est le Parlement qui l'a fait, de les tenir en juin ; il faut qu'elles aient lieu en juin", a justifié lundi Stanislas Guerini, le délégué général de LREM.