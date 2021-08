Covid-19 : des médecins et scientifiques d'Outre-mer lancent un appel à la vaccination

Dans une lettre ouverte, des médecins et scientifiques appellent les habitants des Outre-mer à se faire vacciner contre le Covid-19, alors que le taux de vaccination reste faible dans ces territoires.

Ils veulent pousser à la vaccination contre le Covid-19 dans les Outre-mer. Dans une lettre ouverte publiée mardi 3 août, une trentaine de médecins et de scientifiques, "originaires de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion et/ou investis dans ces territoires", appellent la population ultramarine à "se faire vacciner". "Nous souhaitons que cet appel permette aux nôtres de vaincre leurs peurs, la désinformation, les fake news, et les contre-vérités scientifiques abondamment répandues", écrivent-ils.

Alors que plusieurs territoires d'Outre-mer font face une forte dégradation de la situation sanitaire, qui a notament conduit à l'instauration d'un confinement en Martinique, en Guadeloupe et à la Réunion, le taux de vaccination dans ces territoires reste faible. Si environ 63% de la population française a reçu au moins une dose de vaccin, cette proportion tombe à environ 42% à la Réunion, et autour de 22% en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane.

Le vaccin est la "meilleure arme contre la pandémie"

"Nos populations ont un risque majeur de développer des formes sévères de Covid-19 en raison des prévalences élevées de surpoids/obésité, diabète, hypertension artérielle, et aussi de l’existence d’une proportion importante de personnes âgées de plus de 60 ans", écrivent les signataires.

Face à la méfiance de la population de ces territoires quant à la vaccination, ces médecins et scientifiques, qui assurent avoir eux-mêmes "reçu une vaccination complète", tiennent aussi à rassurer sur l'"efficacité" des vaccins contre le Covid-19. Les vaccins "ont suivi toutes les étapes scientifiques leur permettant d’être homologués par les agences des médicaments nationales et internationales", poursuivent-ils. Et de conclure : "Faites vous vacciner. C'est la meilleure arme pour vaincre cette pandémie."