Covid-19 : de nouvelles restrictions dans les zones touristiques en France ?

L’épidémie de Covid-19 explose de nouveau en France avec le variant Delta. Alors faut-il de nouvelles restrictions sur les lieux de vacances ? C’est déjà le cas en Martinique où le couvre-feu a été rétabli de 19h à 5h du matin. Les déplacements sont limités à 10 km et la plage est uniquement réservée à la baignade. Pas question d’étaler sa serviette ou de pique-niquer. "C’est frustrant. On est vaccinés, on a fait un test, tout ce qu'il fallait", confie un couple de vacanciers.

L’Hérault rétablit le port du masque en extérieur

En métropole, des restrictions aussi contraignantes ne sont pas encore en vigueur. Mais certains départements commencent à serrer la vis. C’est le cas de l’Hérault qui a pris comme mesure le port du masque en extérieur. Mais cette mesure n’est pas toujours respectée. Des comportements qui inquiètent les médecins. Malgré les alertes, certaines jeunes ne se sentent pas concernés et ne regardent pas les taux d’incidence liés au Covid-19.