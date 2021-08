Covid-19 : hausse de contaminations inquiétante en PACA et Haute-Corse

Dans un hôpital de la région PACA, cinq soignants s'affairent autour d'un malade du Covid placé en réanimation. Le service est désormais en flux tendu avec le brusque rebond de l'épidémie. "On va mettre le patient sur le ventre, sur le cubitus ventral, comme on fait depuis un an et demi", explique le docteur Julien Carvelli. Sur 10 lits, six sont occupés par des patients Covid-19, contre un il y a quinze jours. Toute la région est désormais sous pression. Les hospitalisations ont augmenté de 56%, et de 46% pour les services de réanimation. L'Agence régionale de santé vient d'activer le plan blanc pour aider de lutter contre la quatrième vague. Il permet, par exemple, de pouvoir rappeler les soignants en congés.

Une hausse des cas "incontrôlable" en Corse

Des restrictions ont également été annoncées en Haute-Corse. Le taux d'incidence est l'un des plus hauts du pays : 830 cas pour 100 000 habitants. "La hausse des contaminations devient incontrôlable. En conséquence, le préfet de Haute-Corse a annoncé la mise en place d'un couvre-feu ciblé, la fermeture des bars, des restaurants, et de toutes les activités nocturnes à une heure du matin, mis à part les discothèques", résume le journaliste Jules Longchampt.