Covid-19 : dans les Ehpad, l'effet d'entraînement conduit de plus en plus de monde à se faire vacciner

Combien de Français accepteront finalement de se faire vacciner contre le Covid-19 ? La proportion de personnes volontaires est assez faible pour l'instant, environ une sur deux, selon les dernières enquêtes. Mais de nombreux médecins, ainsi que le gouvernement restent persuadés que dans quelques mois, les Français vaccinés seront majoritaires, parce qu'ils auront suivi un mouvement général, une sorte d'effet d'entraînement.

Un phénomène déjà visible dans les établissements pour personnes âgées, comme à l'Ehpad Péan à Paris. Une vingtaine de résidents ont été parmi les premiers de France à recevoir une injection du vaccin contre le Covid-19, fin décembre. Parmi eux, Marguerite Rondeau, 95 ans. C'est un geste pour la science, selon elle : "Pour avoir du recul et savoir les effets néfastes du vaccin, il faut qu'il y ait des gens qui se fassent vacciner, moi je le fais pour ça."

Mais de nombreux autres résidents, comme Marius Monet, avaient eux dit non. Ils ne se feraient pas vacciner, par peur des effets secondaires. "Je craignais un peu, compte-tenu de mon âge, j'étais inquiet." Mais finalement, ce monsieur de 93 ans a changé d'avis. Et c'est clairement en voyant les autres résidents se faire vacciner que sa décision a évolué : "Oui, puisqu'ils vont très bien ! Ils descendent déjeuner, ils n'ont pas d'effets indésirables", reconnaît-il.

Effectivement, depuis les premières vaccinations il y a deux semaines, parmi les 94 résidents de l'Ehpad, nombreux sont ceux qui, d'abord réticents, se sont ravisés. "Ils sont 36 à avoir déjà donné leur accord, explique Romy Lasserre Saint-Maurice, la directrice. Certains étaient frileux, effectivement, au tout début, c'était nouveau, etc. Mais aujourd'hui, on est confiant pour atteindre un taux qui dépasse les 80% de résidents vaccinés."

"On a de plus en plus de résidents, mais aussi de personnels, qui adhèrent à l'idée de se faire vacciner."