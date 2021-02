Covid-19 : comment savoir si l’on est infecté par un variant ?

Comment savoir si l’on est infecté par un variant du Covid-19 ? “On ne peut pas le savoir si l’on se base sur les symptômes parce que ce sont les mêmes symptômes", explique le médecin et journaliste France Télévisions Damien Mascret, sur le plateau de France 2, mercredi 3 février. “Par contre, vous allez faire un test PCR et si le test est positif, le laboratoire va faire un séquençage." En d'autres termes, le laboratoire va être en mesure de déterminer s’il s’agit d’un variant du coronavirus, et lequel.

Plus contagieux

Il est important pour la santé publique de déterminer si l’on est positif à un variant du Covid-19, car “on situera mieux l’épidémie et la rapidité à laquelle elle va s'accélérer". Et d’un point de vue individuel, être positif à un variant du Covid-19 signifie être plus contagieux. “Il va falloir renforcer les gestes barrières, être vigilant avec le masque, et même à la maison il faudra être prudent”, met en garde Damien Mascret.

Le JT

Les autres sujets du JT