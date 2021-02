Covid-19 : quelle est l'efficacité des vaccins sur les multiples variants ?

Alors que les variants du Covid-19 continuent de se développer et de toucher l’ensemble du monde, la question de l’efficacité des vaccins sur eux tend aussi à se poser. "Moderna a déjà annoncé qu’il allait améliorer sa formulation pour tenir compte de ces variants", explique le médecin et journaliste France Télévisions Damien Mascret sur le plateau du 12/13, mercredi 3 février. Toutefois, cela ne veut pas dire que le vaccin n’est déjà pas efficace en soi.

Une petite baisse de taux d'efficacité

"Il y a une petite baisse, mais cela reste quand même efficace. D’autres laboratoires ont aussi annoncé des partenariats […]. On a déjà le Russe Spoutnik V qui a annoncé qu’il était ouvert à des partenariats. Tout le monde se met sur les rangs pour être prêts l’année prochaine, pour proposer de nouvelles formulations plus efficaces", ajoute le docteur. Par ailleurs, on ne pourra pas choisir le vaccin que l’on désire se voir injecter, notamment car tel vaccin peut être conseillé à certaines tranches de la population et pas à d’autres. C’est le cas, par exemple, d’AstraZeneca qui est recommandé pour les moins de 65 ans.

