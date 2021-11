Covid-19 : comment fonctionne le vaccin Valneva, précommandé par l’Union européenne ?

L’Union européenne vient de précommander un cinquième vaccin contre le Covid-19. Le Valneva a été mis au point par un laboratoire franco-autrichien et “surtout, c’est un nouveau type de vaccin qui est classique”, explique Damien Mascret, médecin et journaliste France télévisions, sur le plateau du 20 heures du jeudi 11 novembre. Ce vaccin se fait en deux doses, séparées de quatre semaines, il se conserve au frigo entre deux et huit degrés et il utilise un virus inactivé.





Un virus tué chimiquement





“Ça veut dire que le virus est mis en culture et qu’il est tué chimiquement. Donc il va vous immuniser, mais il ne risque pas de vous donner la maladie. C’est très connu parce que c’est ce que l’on utilisait déjà pour le vaccin contre la poliomyélite”, poursuit Damien Mascret. Très efficace selon les données des laboratoires, le Valneva utilise la même méthode que le vaccin chinois qui a eu pour effet de réduire les infections de 66%, les hospitalisations de 87% et les décès dûs au Covid-19 de 86%.

