VRAI ou FAKE. Le vaccin contre le Covid-19 est-il plus mortel que le virus lui-même ?

Selon le directeur d'une entreprise des pompes funèbres, John O'Looney, le vaccin contre le Covid-19 serait plus dangereux que le virus lui-même. Mais ses arguments ne se vérifient pas... Explications.

"Ils ont commencé à vacciner et le taux de mortalité s'est emballé. Je n'ai jamais rien vu de tel en 15 ans", explique John O'Looney, directeur d'une entreprise de pompes funèbres. Cet homme est formel : dans un extrait du documentaire "Primum Non Nocere", réalisé par Pierre Barnérias, ce directeur de pompes funèbres en Angleterre affirme que le vaccin contre le Covid-19 serait plus mortel que le virus lui-même.

Deux courbes qui ne se suivent pas du tout

Pire encore, il serait selon lui responsable de la majorité des décès constatés dans sa ville de Milton Keynes durant la pandémie. Si les statistiques ne mentent pas, comme l'affirme John O'Looney, après les avoir étudiées, elles contredisent toutefois les affirmations fantaisistes du directeur de pompes funèbres. Selon lui, le nombre de morts aurait explosé dès le début de la campagne de vaccination outre-Manche. Mais lorsqu'on analyse la courbe du nombre de décès dans sa ville, c'est faux. L'augmentation de la mortalité apparaît deux mois avant alors que personne n'a encore été vacciné. De plus, le nombre de décès diminue alors que la campagne de vaccination bat encore son plein.