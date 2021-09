Covid-19 : 16 morts en une journée en Nouvelle-Calédonie, un record

Épargnée par le Covid-19 jusqu’au 6 septembre dernier, la Nouvelle-Calédonie est désormais dépassée par l’ampleur que prend l’épidémie. « Je demande à chacun des habitants de ce pays de faire sa part du travail. Il faut se faire vacciner », déclare Vaimu’a Muliava, membre du gouvernement calédonien lors d’un discours officiel. Le ton est grave lors du discours, seulement 30% de la population est vaccinée.

Le nombre de cas positifs multiplié par 33

Les chiffres sont catastrophiques, la Nouvelle-Calédonie a enregistré plus de 4500 cas positifs depuis le 6 septembre, 33 fois plus que depuis le début de l’épidémie en mars 2020. Dans les hôpitaux, la tension est maximale, 300 personnes sont hospitalisées et 52 sont en réanimation. Habituellement, les hôpitaux de l’île n’ont qu’une vingtaine de lits en soins intensifs. "On a un énorme déficit de soignants et de médecins sur l'île", ajoute le Dr. Kader Saïdi, médecin à Nouméa en Nouvelle-Calédonie.