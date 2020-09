Course au vaccin contre le coronavirus : "C'est un peu comme la conquête spatiale", commente un infectiologue

"On est vraiment dans une concurrence géopolitique, presque plus que sanitaire", a déclaré Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches.

Le coût du futur vaccin en cours d'élaboration par les laboratoires Sanofi et GSK contre le coronavirus "n'est pas tout à fait défini encore" mais sera "à moins de 10 euros" la dose, a déclaré Olivier Bogillot, président de Sanofi France, samedi 5 septembre sur France Inter. Plusieurs autres laboratoires tentent d'élaborer un vaccin contre le Covid-19. "On est vraiment dans une concurrence et une course géopolitique, presque plus que sanitaire. C'est un peu comme la conquête spatiale et la conquête de la Lune", a expliqué samedi sur franceinfo Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches. Ce dernier table sur un vaccin à l'été prochain.

franceinfo : 10 euros, c'est moins cher que la plupart des vaccins, comment on l'explique ?

Benjamin Davido : Je ne sais pas si c'est tellement moins cher. Il y a des concurrents qui proposent des tarifs en dessous. En tout cas c'est beaucoup moins cher que la plupart des vaccins grippaux parce qu'on va vacciner, théoriquement, le monde entier. On est face à une pandémie qui frappe tous les pays du monde en même temps et qui est sans précédent aux temps modernes.

On se retrouve face à une course scientifique et commerciale à la fois ?

On est vraiment dans une concurrence et une course géopolitique, presque plus que sanitaire. C'est un peu comme la conquête spatiale et la conquête de la Lune. D'ailleurs, les Russes ne s'y trompent pas et ont appelé leur vaccin Spoutnik 5 avec un vaccin basé sur deux adénovirus qui jouent le rôle de satellites. Il y a toutes ces images proches de la science-fiction. Et puis, nous sommes un peu nous-mêmes des citoyens dans l'inconnu, puisqu'on n'a jamais vécu ça jusqu'alors, et en ce qui concerne demain on est tous dans une certaine incertitude.

On peut l'espérer quand ce vaccin ?

Certains disent qu'on aura peut-être en début d'année prochaine un vaccin. Je crois qu'il faut être prudent et que si on arrive à avoir un vaccin l'été prochain, ce sera déjà une prouesse extraordinaire grâce à ces nouvelles techniques de vaccination. Donc, le plus tôt on l'espère, mais sans rater les vérifications de sécurité et d'efficacité, pour ne pas se retrouver dans un "vaccingate" qui serait catastrophique.