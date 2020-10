Coronavirus : un vaccin pour 2021 ?

Sait-on quand un vaccin contre le coronavirus sera disponible ? "Il faut rester humble et reconnaître qu'on ne sait pas. Les avancées sont clairement plus rapides que tout ce qu'on a pu voir comme avancées dans le domaine du développement de vaccin. Il n'est pas impossible - et c'est même probable - que l'on ait les premiers résultats qui vont sortir au courant du mois de novembre", assure la virologue Marie-Paule Kieny, sur franceinfo, vendredi 23 octobre.

"Une partie des doses" disponibles à la fin de l'année ?

"Je suis raisonnablement optimiste sur le fait qu'un ou plusieurs vaccin(s) pourrai(ent) être disponible(s) d'ici la fin de l'année. Ce qui ne veut pas dire qu'on pourra vacciner la population entière à la fin de l'année. Cela voudra dire qu'on va pouvoir avoir une partie des doses qui ont été réservées par le gouvernement et qu'on va pouvoir commencer à avancer dans les préparatifs pour vacciner la population", ajoute celle qui est chargée par le gouvernement d'évaluer l'avancée des recherches sur le vaccin contre le coronavirus.

