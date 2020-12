Coronavirus : le Royaume-Uni dit oui à un nouveau vaccin

Il est accueilli comme le messie par le Royaume-Uni. Cette fierté, c’est le vaccin du groupe britannique AstraZeneca. Le vaccin a l’avantage d’être bon marché, environ 2,50 euros la dose contre 15,50 euros pour le vaccin de Pfizer/BioNTech. "L’homologation du vaccin d’AstraZeneca est fantastique pour la science britannique. Cela permettra de vacciner plus de personnes et plus rapidement", s’est félicité mercredi 30 décembre le Premier ministre Boris Johnson.

AstraZeneca moins efficace

Son mode de stockage est plus facile. Il peut être conservé dans un simple réfrigérateur entre 2 et 8 °C alors que son concurrent américain doit être entreposé à -70 °C. En revanche, le vaccin d’AstraZeneca est efficace à 70% contre plus de 90% pour celui de Pfizer. Le Royaume-Uni a déjà commandé 100 millions de doses. Les premières vaccinations devraient commencer le 4 janvier.