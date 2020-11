Coronavirus : le point sur la course au vaccin

Les trois laboratoires proches de commercialiser un vaccin contre le Covid-19 sont le germano-américain Pfizer-Biontech, l’américain Moderna et le britannico-suédois Astrazeneca. Moderna et Pfizer utilisent une technologie toute nouvelle : la technologie ARN messager. L’idée est d’injecter directement dans le corps humain la recette génétique du Covid-19. Ensuite, les cellules du corps humain vont, à partir de cette recette, créer un antidote et immuniser le corps humain.

Derniers tests pour le vaccin français

La méthode du vaccin d’Astrazeneca est celle du vaccin "à vecteur viral", utilisé contre le virus Ebola. L’idée est de prendre un virus rendu totalement inoffensif et de l’injecter dans le corps. Celui-ci va croire qu'il s’agit du Covid-19 et développer une immunité. Les Français de l’institut Pasteur et Sanofi développent un vaccin en se basant sur la technologie du vaccin contre la grippe. Il va arriver dans sa dernière phase de test courant décembre.

Les vaccins de Pfizer et Moderna sont efficaces, mais coûtent cher, celui d’Astrazeneca est un peu moins efficace, mais beaucoup moins cher. Ces trois vaccins devraient arriver sur le marché fin décembre après validation.

