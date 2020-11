DIRECT. Covid-19 : Jean Castex détaille les mesures d'allégement du confinement en fin de matinée

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Bonjour et @Marion. Dans vos deux cas, il me semble probable que ce soit autorisé : en zone rurale, difficile de profiter du rayon de 20 km en moins de 3h sans utiliser la voiture et, pour ceux qui habitent à la frontière de deux départements, interdire de la franchir réduirait de beaucoup l'intérêt d'un tel rayon.



Mais nous ne sommes pas à l'abri de surprises. Je vous invite donc à suivre la conférence de presse du gouvernement, à 11h, durant laquelle ces détails seront peut-être évoqués.

: Sera-t-il possible si l'on reste dans les 20 km de rayon d'aller dans un autre département ? Exemple du 06 au VAR ?

: Bonjour FI. Nous avons un petit débat de petit déjeuner. Nous avons vu que les sorties seraient autorisées dans un rayon de 20km. Cela signifie-t-il que nous pouvons prendre la voiture puis se promener à pied ? Ou cet élargissement reste-t-il lié à une activité physique (donc tout à pied) ? Merci d’avance. Bravo pour votre travail.

: Et Le Figaro pointe la difficile tâche de l'exécutif au moment de détailler et trancher les modalités de l'allègement du confinement, après des annonces d'Emmanuel Macron qui n'ont pas fait que des heureux.





: Lors de sa conférence de presse à 11h00, Jean Castex sera accompagné du ministre de la Santé, Olivier Véran, du ministre de l'Economie Bruno Le Maire, et de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot. D'autres membres du gouvernement devraient être présents, mais nous ignorons lesquels pour l'instant.

: "Aujourd'hui, sur une plage horaire de 9 heures à 18 heures, où nous avons programmé la possibilité d'effectuer 100-110 tests, nous n'avons que 25 rendez-vous", explique ce dirigeant du Syndicat des biologistes, qui met les problèmes de délais observés il y a quelques mois sur le compte du dépistage "non ciblé".

: Garantir un délai maximum de 24h entre un test PCR et son résultat à partir de janvier, comme l'a fait Emmanuel Macron mardi, "semble tout à fait possible", estime sur franceinfo Philippe Martin, membre du bureau national du Syndicat des biologistes.

: Enfin, Elisabeth Borne annonce qu'elle va demander aux préfets de "faciliter les demandes d'ouvertures exceptionnelles sur le dernier dimanche de novembre et les quatre dimanches du mois de décembre" pour les commerces qui le souhaitent.

: Le protocole sanitaire et la recommandation de placer en télétravail à 100% tout salarié qui le peut dureront "jusqu'aux vacances de Noël", indique la ministre du Travail aux Echos. La suite sera évoquée avec les partenaires sociaux lundi, explique Elisabeth Borne, qui évoque la piste de "permettre aux salariés de revenir au moins un jour par semaine au bureau."

: Elisabeth Borne évoque également l'activité partielle, qui continuera d'être totalement prise en charge pour les entreprises fermées administrativement à cause des restrictions sanitaires, "sans limitation de durée". "Pour le reste, les ajustements seront arrêtés dans la semaine", ajoute-t-elle.

: "J'ai proposé au Premier ministre l'instauration d'une aide exceptionnelle, ciblée sur des personnes qui travaillaient significativement avant la crise même s'ils alternaient période de travail et de chômage, pour leur garantir un revenu de remplacement mensuel minimal."



L'interview de la ministre du Travail aux Echos (article pour les abonnés), évoquée hier soir, est désormais en ligne. Elle y annonce une nouvelle aide, qui doit être versée par Pôle emploi à 300 000 personnes, "le temps que le marché du travail se stabilise". Elle ne dévoile pas, en revanche, son montant.

: Rappelons pour commencer les principales informations d'hier soir et de cette nuit :



"Dieu est mort". Le plus grand joueur argentin de tous les temps, Diego Maradona, est décédé d'une crise cardiaque à 60 ans, hier. "Une légende", "un génie"... Le monde du football rend hommage au "pibe de oro".







• La dépouille de l'idole du football argentin est arrivée au palais présidentiel argentin, à Buenos Aires, où elle sera exposée pendant une journée.



• Jean Castex tiendra une conférence de presse, à 11 heures, pour préciser les modalités de l'assouplissement du confinement annoncé par Emmanuel Macron mardi.



Le gouvernement va mettre en place une aide pour les travailleurs précaires, annonce la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Cette aide individualisée et versée par Pôle emploi doit concerner "environ 300 000 personnes, dont 70 000 jeunes".