Coronavirus : la course aux vaccins avance

Cinq laboratoires font la course en tête pour trouver un vaccin contre le Covid-19 : le britannique AstraZeneca, les américains Pfizer et Moderna et les chinois Sinovac et Sinopharm. Seules ces cinq entreprises ont commencé les essais sur de très grands échantillons. Elles en sont à la phase 3 qui demande de 1 000 à 10 000 volontaires pour vérifier l’efficacité d’un vaccin.

En Russie, l’Institut Gamaleya a débuté cette étape lundi 24 août avec son projet baptisé Spoutnik V. Près de 40 000 personnes doivent participer aux essais cliniques. Ce vaccin suscite le scepticisme d’une partie de la communauté scientifique.

Trois types de vaccins proposés

Ces vaccins doivent servir à provoquer une réponse du sytème immunitaire pour lui apprendre à reconnaître un virus. L’approche traditionnelle vise à injecter une version atténuée du Covid-19 aux patients. L’approche moderne revient à proposer des vaccins basés sur un vecteur, le virus de la rougeole par exemple. L’approche futuriste, qui n’a jamais été mis en oeuvre, parie sur l’ADN. Un traitement pourrait arriver au premier trimestre 2021, une échéance rapide.



