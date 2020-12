Coronavirus : Jour J pour la vaccination au Royaume-Uni

La stratégie du Royaume-Uni est d'aller vite, c'est pour cette raison que le vaccin contre le Covid-19 a été autorisé aussi rapidement. C'est aussi de protéger les plus vulnérables, donc la campagne de vaccination commence par les personnes âgées de plus de 80 ans, les résidents des maisons de retraite et leurs soignants. Plus tard, à l'été 2021, elle sera élargie à tous les soignants jusqu'aux plus jeunes.

"V-Day"

La campagne débute dans les hôpitaux du royaume, car ils sont équipés des congélateurs capables de stocker les vaccins de Pfizer à -70 °C. Dans quelques mois, un millier de centres de vaccination ouverts dans des complexes sportifs ou des salles d'exposition. Les Britanniques se réjouissent du début de la campagne de vaccination. Le ministre de la Santé a même évoqué le "V-Day", le jour de la victoire ou du vaccin.